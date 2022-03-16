許姓男子在承攬雲嘉地區太陽能光電工程的綠能公司任職1年半，離職後未繳回公司配發的空拍機，還辯稱到客戶的豬舍空拍時，空拍機掉落豬糞堆裡，因公司揚言要扣他薪水，就把空拍機扔掉了，嘉義地院法官不採信，依業務侵占罪判他7月徒刑。

許姓男子任職期間主要的工作是開發客戶、利用空拍機拍攝安裝太陽能板的地點及周遭環境，公司配發1台DJI Mavic AIR空拍機供他使用，但許男去年初離職後，遲遲未繳回這台空拍機，公司提告要求他歸還公司的財產。

許男辯稱，2020年12月間拿空拍機到客戶養豬的地方空拍，一時沒有拿穩，空拍機不慎掉落到豬糞裡，他有跟公司通報，並表明會將空拍機修理好後再還給公司，但公司後來寄存證信函給他，通知要扣他的薪水，因此他認為空拍機已是他所有，又因為空拍機修理很貴，他就把空拍機扔掉了。

該綠能公司主張，從公司所提出的許男薪資表看來，公司並沒有真的扣除許男的薪資來抵償空拍機的費用，因為公司若直接扣抵勞工的薪資有違反勞基法之虞。

法官審理認為，許男從2020年12月間自公司領用空拍機後，至2021年1月底離職，有1個多月公司無從知道及掌握空拍機的下落，還宣稱認為空拍機已是他的所有物、並已將空拍機扔掉，是以物品所有權人自居而任意處分空拍機，足認構成業務侵占的犯意。

許男因曾違反《商標法》而遭判處應執行7月徒刑，2018年5月間服刑期滿出獄，卻於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯法定刑有期徒刑以上之罪，以累犯論處，依業務侵占罪判7月徒刑。全案可上訴。