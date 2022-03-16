農委會農業生物科技園區是台灣唯一以農業生物科技為主軸的產業園區，受全球循環經濟、淨零排放等產業趨勢帶動，廠商投資熱絡，2021年新增引進新台幣21億元投資金額，創歷年最佳招商績效。

農科園區主任謝勝信表示，園區各項公共建設及生活機能完善，同時引進農委會動植物防疫檢疫局高雄分局屏東檢疫站、家畜衛生試驗所及財政部關務署高雄關嘉南分關進駐園區，就近提供業者最便捷與完善之檢疫、檢驗、通關、物流、轉運一條龍服務，並配合園區企業產學合作輔導、創新研發計畫、建構衛星農場補助、國內外參展行銷及低利專案貸款等各項專屬優惠輔導措施。

謝勝信指出，第一期233公頃土地承租率已達9成，第二期165公頃土地自109年底開始招商迄今，短短一年時間內出租率已達3成。目前園區核准進駐廠商達111家，引進投資金額新台幣140.36億元，整體進駐及營運狀況明顯成長。

農科園區以天然物、水產養殖、農業資材、禽畜生技、生技研發服務、農業設施等六大產業聚落為發展核心，積極引進國內外農企業設廠投資。第二期已有10多家廠商獲准進駐，即將在2022年度陸續動工建廠，擴大產業聚落群聚效益。

農科園區指出，其中較受矚目的有國內食品大廠桂冠實業將斥資超過14億元興建廠房及導入新式智慧化食品製作設備，建立生產履歷以因應快速料理之趨勢；通過經濟部台商回台方案的大統屏農公司設置農業資材研發及供應中心，量產微生物菌及酵素等產品，搭上循環經濟的發展列車；台灣先進酒精整合農產原物料供應、萃取及再利用技術，打造高附加價值的循環產業鏈。各項新建廠房投資案將以智慧生產、循環經濟等緊密結合，可預期將可成為我國農業轉型發展的重要指標。