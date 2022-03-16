女星吳佩慈當年頂著「九頭身怪怪美少女」出道，2014年為富商男友紀曉波退出演藝圈，陸續生下2子2女，至今尚未登記，不少粉絲替她叫屈。小S近日推出新歌《九九乘法表》，除了找來姐夫具俊曄做宣傳，久未露面的吳佩慈也罕現身，小S忍不住甜誇對方「美又聰明」。

吳佩慈很長一段時間未出現在鎂光燈下，社群平台的貼文也是久久更新一次，但好姐妹范瑋琪近期推新曲《恰如其分的自己》、大S宣布閃婚時，吳佩慈都有浮出水面留言祝福。最近小S發布新專輯，其中一首《九九乘法表》因歌詞淺顯易懂、旋律洗腦，引發網友傳唱，小S也找來女兒許老三、賈靜雯、吳佩慈等人開金口做宣傳，其中吳佩慈在個人IG限時動態上傳自己的版本，自嘲「中年主婦的九九乘法表」，接著TAG 小S的帳號甜蜜告白：「Dee,愛妳喔！」

畫面中，吳佩慈放下一頭棕色長髮，使用雪餅濾鏡，狀態看起來不錯，小S將這則動態轉發到自己的IG，大讚吳佩慈：「怎麼可以生了四個還那麼美又聰明」。

吳佩慈和富商男友紀曉波生育4個小孩。（圖／微博@吳佩慈）

吳佩慈和紀曉波愛情長跑多年，即便沒有登記結婚，仍備受男友疼愛，傳紀曉波將名下財產給了吳佩慈，使她身價躍上新台幣232億元，比台積電創辦人張忠謀還要有錢，一度成為話題，而吳佩慈也懂得禮尚往來，2017年曾豪砸9億人民幣（約40億新台幣）買2條重達20噸、鑲滿250萬顆施華洛世奇水晶的巨龍送給準婆婆，讓外界見識什麼才叫闊綽的作風。