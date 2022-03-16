莊姓男子得知剛分手的女友另結新歡，不斷傳訊息給前女友，要拿回自己的物品，同時用言語刺激逼迫新男友見面，前年10月，在前女友居住的新北市淡水某社區中庭，持利刃刺傷洪男腹部，所幸女友現身幫助送醫，讓洪保住性命，士林地院宣判，依重傷害未遂，判決莊男徒刑3年10月，可上訴。

前年10月13日晚上8時，莊男傳訊給剛分手的女友「假如你男友這貓種，以後怎麼保護你」、「我現在給你機會出來面對」、「幫她還清全部債務，我會真誠祝福你們白頭偕老」、「你要是貓種，別怪我去抓你！」指名要洪男現身。

洪姓男子案發當天，手無寸鐵的抵達社區中庭，突然遭到莊男持利刃刺傷，導致他左腹部穿刺傷，小腸外露、穿孔，女友從住處趕下樓，見狀緊急將前男友送醫，莊男立即逃跑，被捕後辯稱，擔心女友安危，才會持刀赴約，反遭洪男攻擊，才會發瘋反擊，辯護人更主張罹患情感性精神病，但法院並不採信。

合議庭審酌，莊男持刀攻擊傷及洪男身體重要器官，考量犯後未能認罪，並未與被害人達成和解，依法判刑。