熱門影集《華燈初上》將於週五（18日）上線，在劇中飾演一名斯文有禮，但氣質卻有點亦正亦邪檢察官「葛檢」，今（16）日一甩劇中葛檢身份大逛義大利奢侈品牌「Brunello Cucinelli」，此次品牌2022春夏系列色澤宛如水彩渲染的清新色澤，讓私服不愛張揚的他十分喜愛，甫逛完店便已決定好下手對象，不過談起劇中角色他卻表示，「葛檢如果穿Brunello Cucinelli，這樣好像收賄收得太明顯，但那邊有幾件比較低調的西裝外套、夾克應該蠻適合的。」

此次出席Brunello Cucinelli 2022春夏系列新品鑑賞記者會，他以淺藍色西裝套裝搭配內裡海軍藍襯衫，以及米色花卉圖案小口巾，一甩劇中有些腹黑氣質的葛檢形象，化身清新帥氣的男神重拾優雅氣質，喜愛運動的他在媒體到來前，已看上某些單品，「這次的服裝都是大地色系為主，向那邊的針織、比較休閒運動的我都想入手。」雖然近期天氣漸暖，他卻是受邀穿上最新春夏服飾時才赫然發覺夏天將近，對於這個展露身材的季節，他坦言「我本來就不會有太多的鍛鍊，而且到了一個年紀後，也比較不會在意這些。」近期還是會比較注重在家庭、事業上，而在記者會上他也小小透露，準備要進入下一個劇組，請大家多多期待。

Brunello Cucinelli本季以「大美至簡」為題，演繹簡約義式優雅。（Brunello Cucinelli提供）

本季Brunello Cucinelli 男女裝都以「自然」為題，以簡單清新的色澤、剪裁演繹義式優雅，本季色系涵括較為中信的色澤如水粉、蛋黃、淡藍等，面料部分品牌專注於天然纖維，從經典全棉、透氣的亞麻再到品牌最著名的初剪羊毛，都企圖呈現質樸內斂的氣質;女裝部分本季遊走於正式與非正式之間，許多品項皆以透氣的沙、網眼設計打造視覺與體感的清涼感，品牌經典的「monili」紗線、亮片以品牌精湛的手工技藝揉和在面料當中，呈現休閒與奢華格調交融的精緻都會感。