桃園位處國門之都，在新冠肺炎疫情嚴峻時，防疫計程車隊肩負重責大任，市府交通局2月成立新防疫車隊上路，市長鄭文燦16日前往視察車隊集結地點及任務運作狀況，卻有司機私下抱怨，說好1天補助3500元至今沒收到，且派車分配不均，3周以來好多人出車0趟，根本就是「被騙進來」。

鄭文燦說，桃園專屬防疫車隊採專車專用、每日每車補助3500元，不載送一般乘客，駕駛須全程戴口罩、手套、著防護衣執勤；每輛防疫計程車均裝設防護隔廉、空氣除菌機。車輛出勤前後均須完成全車清潔消毒。防疫計程車駕駛已全面接種兩劑疫苗，預計3月底完成第三劑接種，同時每日需量測體溫、每週進行PCR採檢。此外，桃園專屬防疫車隊駕駛退隊後，須進行14天的自主隔離，希望透過採高規格防護措施，保障司機自身及乘客的健康安全。

交通局說，桃園隊防疫計程車，任務型態包含承載醫護人員往返防疫旅館採檢服務，居家檢疫者、居家隔離者之就醫、採檢以及移動檢疫地點，以及快篩陽性者、輕症解隔離者之移動需求，成立至今每天平均出勤90趟次，。

陳姓司機無奈表示，一開始基於愛台灣的心加入防疫車隊，除要承擔相當大的染疫分險也不敢回家，和家人分開超過2個月，每天到指定地點待命，3周以來因為派車問題他沒被分配到出車，好多司機至今都是0趟，期間沒有客人車資收入外，原本說好每2周要支付市府補助的錢也沒領到，車子貸款、保養、加油都要用錢，感覺像是被騙進來。

黃姓司機也說，派車問題有人累計至今賺了快2萬，有人連2000元都不到，落差相當大，難免會讓人覺得不公平。交通局公共運輸科長陳家瑋說，司機還沒領到補助款是因為計程車隊相關資料未補齊，待資料齊全後預計將在3月20日發放補助款。