百萬訂閱YouTuber小玉涉嫌利用DeepFake軟體，將立委高嘉瑜、高市議員黃捷等名人的臉合成在謎片女優身上，再製成色情影片，今小玉遭起訴後，黃捷也在臉書吐露心聲，「這件事都該到此為止，不要再繼續讓受害女性得膽顫心驚的生活」，但她也驚爆有不肖網友還在散播影片，對此她已報案提告。

小玉日前涉嫌違法換名人臉部，移花接木進而製作謎片，海撈1338萬多萬，受害者多達119人，今新北地檢署依涉犯妨害風化、加重誹謗、個資法等罪起訴小玉和2名搭檔莊男。

黃捷獲悉後指出，警方統計小玉的不法獲利竟高達千萬以上，時至今天，不僅沒看到主嫌有任何悔意與道歉，她還接獲民眾檢舉有不肖網友還在推特上，利用主嫌好友「笑笑」名義惡意散播受害者的影片，還違法公布受害者個資，囂張行徑令人髮指，3月5日她已到警察局報案，並進行提告，而該帳號也已遭到下架。

黃捷提到，包含自己在內，換臉A片受害者高達119人。小玉應當受到法律制裁，她也再次呼籲，請不要下載或流傳任何受害者影片，幫忙檢舉不當帳號，讓受害者的影像可以下架，希望這件事到此為止，不要再有女性受害。