303大停電殃及全台550萬戶，導致台電董座和總經理丟官，但之後各縣巿還是頻傳停電災情，一名男網友表示，最近停電的次數太頻繁，他統計3月至今，已有11次停電，再加上今日早上基隆停電，累計12次停電紀錄。而據最新民調結果顯示，有高達90.5%的網友「非常擔心」台灣缺電。

由於近日不斷有縣市傳出停電，有PTT網友統整3月份停電的次數，發現3月以來，已有11天發生停電災情，再加上今(16日)早上基隆安樂、中山區一帶停電，已有12次停電紀錄，「這半個月停電也發生得太頻繁了吧！有沒有八卦？」

對於停電事故頻傳，入口網站《Yahoo奇摩》16日就對此發起網路投票民調，以「你認為最近停電的頻率如何？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月16日至20日，截至16日17時20分為止，共有1千9百多名網友投票，列出5個選項，表示「比以前多」，比例佔94%、「比以前少」佔1.9%，「沒有變化」佔3.3%，「不知道/沒意見」比例僅1.3%。

值得注意的是，民調也詢問民眾「你是否會擔心未來台灣的缺電問題？」列出5個選項，表示「非常擔心」，比例佔90.4%、「有點擔心」佔4.7%、「不太擔心」佔2.0%、「完全不擔心」佔2.6%、「不知道/沒意見」0.3%。

對於台電事故，王美花日前在立院接受質詢表示，台電時刻關心故障與其他國家是否有特別高，根據統計2012年故障情形大約是21000件、2021年則是9000多件，故障情形已經明顯改善，當然台電還可以再改善與精進。