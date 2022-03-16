長榮海運15日宣布首度現金減資，減資幅度達6成，將配發每股18元股利及退還股東每股6元，合計配發24元，意外之舉引起市場一片震撼。有網友上個月就發文認為貨櫃航運近年獲利驚人，滿手現金的情況下，預測今年應該會辦理減資退還現金；然當時底下留言一片質疑聲浪，如今長榮破天荒辦理現金減資，這篇文章也被網友挖出朝聖，驚呼「台灣神童」。

這名網友在長榮宣布減資後，發文分享專家針對明年海運市況的分析；未料其他網友挖出他上個月以「貨櫃辦理減資就無敵了吧」為題發的舊文，內容提到去年貨櫃航運獲利驚人，賺的滿手現金盆滿缽滿。

原PO當時預測，「如果今年股東會通過辦理減資，退還現金不用申報綜所稅，爆省一筆、推升股價，還能讓借券仔不能無限轉倉，強制回補借券，貨櫃今年股東會該討論一下這招了吧」。

如今長榮破天荒大動作宣布首度現金減資，且減資6成，不少網友見到熟悉的ID，湧入這名網友最新文章朝聖，「你好阿，台灣神童」、「沒想到你猜中減資」、「你是不是有內線消息」、「純推預言減資的未來人ID」、「朝聖」、「神人」、「就靠這id，我推」、「求未來人報名牌」。

2021年貨櫃航運受惠運價走高，營收表現屢創佳績，長榮昨日召開董事會公布去年財報，去年獲利2390億元，每股盈餘45.57元，擬配發每股18元股利，同時宣布首度現金減資，減資幅度達6成，擬減資每股6元，減資加股利合計配發24元。

據了解，股利屬於所得，本應課所得稅，但企業減資為退回股東的收入成本，不是所得，因此不須課稅；而長榮退還股東每股6元不需課稅，外加減資前空單須回補，又能提振股價，對投資人而言具正面效益。