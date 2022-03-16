現代人努力工作，就是為了有一天能實現財富自由的夢想，但有些人不用特別努力，就可以得到比別人更多的收穫。命理網站「星座巫師」發文指出，射手座、雙子座、獅子座和天蠍座的人，天生就擁有「富貴基因」，和錢特別有緣，比起別人更容易擁有財富。

1、射手座

射手座心胸寬闊、頭腦清晰，只要有機會出現在身邊，他們都會牢牢抓住，不輕易讓它溜走，除此之外，射手座也會努力為自己製造機會，並藉此累積一筆可觀的財富。

2、雙子座

雙子座聰明且理性，還善於管理錢財，不過這些能力在年輕時並不明顯，隨著年紀增長，他們的賺錢頭腦、人脈資源逐漸增長，財運也跟著上升，更可貴的是，雙子座就算功成名就，仍會持續奮鬥，不會輕易懈怠。

3、獅子座

獅子座天生就懂得用物質包裝自己，在人群中總是一眼就能看到他們，他們也十分享受眾人的欣賞目光，但不是每個獅子座都含著金湯匙出生，為了擁有物質，他們賺錢的慾望和事業心非常強，收入自然跟著增加。

4、天蠍座

天蠍座天生就擁有冷靜的腦袋，對金錢十分敏感，雖然不一定有可觀的收入，小錢卻源源不斷，像是中樂透，或是在經濟拮据時有人伸出援手，而他們本身也很優秀，擁有想要賺錢的毅力、判斷商機的犀利眼光以及良好的社交手腕，想要沒錢也很難。