昨天，高雄2000戶停電，台電說是「鳥」造成，而今天基隆有7831戶停電，台電又說是「松鼠」造成。國民黨青年團前總團長、高雄市黨部發言人呂謦煒怒批，台電別再牽拖動物！經濟部長王美花還找藉口推托，說說鄉下地方難免會有動物，上一次是鳥，這一次是松鼠，。結果一下子是鳥、一下子是松鼠，下一次又是什麼？難道臺灣的電力輸送這麼脆弱？台電應擔負起穩定供電的責任，不要再牽托給無辜的小動物！

呂謦煒指出，從蔡政府上任以來，停電問題頻傳，不僅近2年4度全台大停電，最近還有多起區域停電事故。繼昨天高雄之後，今天基隆又停電，台電一次說兇手是鳥、一次說是松鼠，甚至王美花昨天還說鄉下地方難免有動物造成停電。難道全臺灣鄉下地方這麼多？退一萬步來說，難道對蔡政府而言「鄉下地方」供電不穩就很正常？

呂謦煒質疑，對蔡英文政府來說，「不停電」跟「反攻大陸」一樣難，「停電」似乎已經成為見怪不怪的日常，竟還有心力為「停電」找理由開脫。別再牽拖動物，蔡英文政府跟台電應該致力於穩定供電，而不是為停電找藉口！