KPMG安侯企業管理（股）公司董事總經理謝昀澤分析，國際網路駭客集團化運作已經多年，約略可分為以網路正義為號召，企圖癱瘓特定網站的「社團級」；以攻擊取得財務利益為目的，偷取機密或勒索公司的「商業級」；及有政府為後援甚至指揮的「網軍級」駭客集團。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭方興未艾，過往傳統戰爭通常是「三軍未發、糧草先行」，而現代戰爭卻是「糧草未至、網戰已啟」。

謝昀澤表示，其實台灣每天都在面臨網軍級駭客的攻擊，無硝煙的戰爭早已開打多時。網軍級駭客有能力發動網路數位戰爭，而目標通常就是油水電關鍵基礎設施、高科技廠商與國家政府機關等「灘頭堡」。其中又以俄羅斯、以色列等國家網軍，曾多次癱瘓敵國核電廠、水庫等，最為知名。

KPMG資安實驗室副總經理林大馗說明，俄羅斯駭客參與大規模有計畫性的入侵台灣企業行動，應該從2016年金融ATM被駭事件開始。

林大馗表示，依過去幾年與俄羅斯駭客交手的經驗，這群來自「戰鬥民族」的駭客，除了與其它國際駭客集團同樣偏好針對含金量高的系統，進行進階持續性攻擊（APT）、分散式服務阻斷攻擊（DDoS）外，還有一些「俄行俄狀」的特徵，例如攻擊在地化、部署超前化、媒宣壟斷化。

所謂攻擊在地化，主要是應用網路無國界的特性，國際駭客經由網路共通的通訊協定、程式及系統漏洞等方式，可以在不同的國家地區橫行無阻。但這群俄羅斯駭客，能入侵防護嚴密的高端系統，或偷取更敏感的機密資料，還具備「攻擊在地化」的研究能力。例如聘專人研究台灣使用者電腦獨有的「注音輸入法」，就知道ji32k7au4a83這段在一般人看起來無意義的英文，是「我的密碼」的注音鍵盤符號，也是許多台灣系統管理者所喜歡的密碼。

其次是部署超前化，利用不為人知的零時差漏洞，結合精準式的魚叉式釣魚手法，突破實體網路隔離的限制，安裝惡意程式並長期潛伏，等待適當的時機發動突襲。此外，一般駭客於攻擊成功後立即揚長而去，而俄羅斯駭客不但會自行清理戰場，抹除入侵的軌跡，更會留下一個或多個後門，方便後續再次繼續使用。

第三則為媒宣壟斷化。俄羅斯駭客常藉由癱瘓官網、重要基礎服務、或利用社群媒體散布假訊息，利用不對稱資訊影響民眾對政府或企業的信心，或造成所謂的「帶風向」效果，意圖製造混亂並增加處理的困難度。

林大馗建議，台灣企業可以透過即時更新系統、加密機敏資料、監控組織內部網路流量與使用者行為、不要仰賴單一品牌設備、不要信任網路隔離等重點，自行或委外快速檢視與評估組織的資安曝險程度。

以即時更新系統而言，幾乎每天都會有新的作業系統、網路設備的弱點被發掘通報，維持系統的最適更新，將有助於減少被駭客攻擊成功的機率。

在加密機敏資料方面，近期常見國際企業內部網路被駭客攻破後，機敏資料遭受竊取並被公開。建議可透過防止資料外洩的解決方案，加密機敏資料，讓駭客拿的到、也打不開。

另也需監控組織內部網路流量與使用者行為，過去企業信任組織內部網路，而不去監控是否有異常流量。近期國內外重大資安事件經驗顯示，透過監控並識別是否有異常內部流量，可有效強化組織整體網路安全。

而另一大重點是切勿仰賴單一品牌設備。組織採用單一品牌網路防護設備，雖便於管理，但若未能及時進行弱點修補，也提供了駭客長驅直入的機會。合理的多層次縱身防禦，才是符合安全的部署方式。

最後則是切勿信任網路隔離。在國內外發生的資安事件顯示，如煉油管路、POS系統與金融關鍵系統等，過去都信任網路隔離，而未對該類型網路強加管控，建議可透過如零信任架構、網路視覺化與異常監控的措施，針對敏感系統與設備進行監控。

謝昀澤提醒，資料外洩、網路財務盜失、系統停用，是傳統的資安事件常見的損失；而現代的網路攻擊大戰，造成大規模停水停電、金融服務與供應鏈嚴重斷鏈、甚至數位與實體戰爭結合，已經是新現實，如何偵測、預防、防禦及回應這些接踵而來的資訊風險，更是數位國家與企業，共同要面對的課題。