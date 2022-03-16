民進黨中常會邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲以「台灣是安全的總合」為題進行專案報告，討論俄烏情勢和新印太戰略下的台灣地位。

蘇紫雲也提出，台灣戰略上具有不對稱優勢與強健力，強化教召，整合全民總力具有重要性。國防預算的投資，可以帶動其他相關產業的加乘效益，促進經濟發展。

總統暨民進黨主席蔡英文表示，蘇紫雲的報告是針對台灣的資源做一個統整，可以運用在我們整體的國防上面，是一個很好的研究，她希望後續可以更進一步把台灣現有的產業、民間或者政府的這些科技或是資源，能夠整合在軍事用途上。

蔡英文認為，未來軍民兩用是必然的趨勢，軍方的這些資源，民間可以使用，民間的這些資源，在非常時期還可以動員，這確實是政府要做的功課，這件事情非常重要，還要請蘇紫雲持續協助國軍，把現在所有國內可以動員的資源，在非常時期裡面，對國家整體的韌性有幫助的，可以持續檢討。

蔡英文也提出，傳統上講的「資源」，是有多少存糧、多少存油等等，不過，從產業的量能來看資源、有沒有作戰的量能，這是非常重要的事情，所以也希望國防所能夠繼續努力。

她表示，國防院入選美國賓州大學《全球智庫指數報告》最佳新興智庫名單，期待國防院繼續努力，把它做得越大越好，培養越多的人才，讓台灣整體的戰力，可以有效的使用國家整體的資源，讓戰力維持。