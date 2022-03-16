澳盛銀行(ANZ)與裕民所屬子公司裕民航運新加坡公司，完成5000萬美元「永續連結貸款」（Sustainability linked loan）簽約，貸款用途為擴充船隊，裕民今年預計交付11艘船舶，新購置的船隊，將使用節能引擎，優化燃油使用效能，以符合國際海事組織（IMO）對於減碳的要求。針對此次永續連結貸款，裕民委請外部驗證單位DNV進行覆核，以確信此次貸款的目標符合永續連結貸款原則以及裕民的業務策略。

裕民航運為國內散裝航運領導廠商，秉持綠色航運信念，以節能環保概念打造智能永續船舶，並結合金融業永續授信業務，落實永續發展的目標。為使下一代留下更美好的環境，裕民將持續擴展綠色航運業務及智能船舶，打造兼具節能、高效、智能、安全特性的新一代散裝船隊。

澳盛銀行的「永續連結貸款」業務在澳洲、紐西蘭和亞太地區一直處於市場領先地位，根據彭博社和澳盛銀行的數據，澳盛銀在2021年參與了全球約 5％ 的永續連結貸款交易，共計 81 筆相關交易，總交易規模達 1190 億澳幣。

澳盛銀行在澳洲和紐西蘭是企金業務及金融同業業務的最大銀行，在客戶關係和整體市場及聯貸主辦銀行市占率方面排名第一。根據最新格林威治諮詢公司(Greenwich Associates)亞洲大型企業銀行調查報告，澳盛銀行連續第五年在亞洲客戶關係質量方面排名第一，並躋身企業金融服務銀行前六名。