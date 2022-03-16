以奢華筆具起家的萬寶龍（Montblanc)近年積極轉進時尚圈，去年更重金邀請新銳鬼才設計師Marco Tomasetta擔任藝術總監，最近他為經典大師傑作系列 (Meisterstuck)操刀的首季作品正式登場，以經典黑、藍、紅為主題色調，內歛低調又不減奢華，廣受好評，炎亞綸、郭書瑤、章廣辰和型男創業家陳仲熙搶先體驗，展現都會時尚男女的知性品味。

郭書瑤喜愛萬寶龍大師傑作系列手拿包「剛中帶柔」的時尚品味。（Montblanc提供)

經典大師Meisterstuck系列是萬寶龍旗下奢華皮件的巔峰之作，以皮料頂級、做工精緻著稱，深受年輕企業家和經理人的喜愛，去年萬寶龍邀請曾任Givenchy、Prada、Chloe和Louis Vuitton的皮件設計新銳Marco Tomasetta帶領設計團隊，讓人對Meisterstuck系列皮件充滿了期待，如今新作終於登場，果然令人驚豔。

章廣辰是3C迷，用萬寶龍大師傑作系列皮件攜身帶著平板電腦，猶如行動辦公室。（Montblanc提供)

型男創業家陳仲熙帥氣演繹萬寶龍全新大師傑作系列郵差包。（Montblanc提供)

Marco Tomasetta說：「我們的目標是讓此系列的設計更接近萬寶龍永恆奢華的象徵──大師傑作系列書寫工具。本系列的設計呈現了大師傑作系列書寫工具的若干特色，如筆尖形狀、筆身珍貴樹脂的色彩和光澤，以及光滑的觸感，藉此製作真正脫穎而出的單品。特別之處不僅是改良過的設計，還清晰呈現了萬寶龍的品牌特色。」

萬寶龍創意總監Marco Tomasetta操刀的第一季皮件新品即起上架，廣受好評。（Montblanc提供)

傑出大師系列（Meisterstuck）筆具是萬寶龍最受歡迎的筆款，鐫刻「4810」數字的筆尖、白色六角星標誌等，都是辨識度很高的品牌DNA ，Marco Tomasetta從書寫藝術得到啟發，以筆尖的形狀為出發點來設計每一個細節，包括復古鈀金屬筆尖形拉鍊扣、筆尖狀的手提把、筆尖皮和耀眼的白色六角星品牌標誌等。

萬寶龍大師傑作系列行李袋，5萬9300元。（Montblanc提供)

在包款融入充滿現代感的不規則圓弧線條，也是一大特色，靈感源自白朗峰山巒疊嶂的壯麗美景，為原本方正經典Meisterstuck皮件增添不少時尚趣味，皮革的選料與處理十分精緻，特別強調皮革柔軟光滑的觸感，以呼應筆身珍貴樹脂的色彩和光澤，藉此向Meisterstuck筆具致敬。

萬寶龍大師傑作系列郵差包，3萬1500元。（Montblanc提供)

炎亞綸近日在IG貼出他拎萬寶龍黑色郵差包的帥照，並以「謝謝萬寶龍陪著我經歷生命中的起起伏伏with love with peace」，分享他的內心世界。郭書瑤則選拎萬寶龍手拿包，經典黑色外觀裝飾藍色波紋的細節，並以一句「剛強與柔和相輔相成，能創造出更有韌性的魅力」，詮釋剛中帶柔的時尚品味。

萬寶龍大師傑作系列手拿包， 2萬6000元。（Montblanc提供)

章廣辰是個3C迷，以萬寶龍電腦包裝著平板電腦，隨時隨地都是他的辦公室和網咖，儘管拍戲行程忙碌，仍可以連續登入遊戲60天，頗為自豪。

萬寶龍大師傑作系列小皮件色彩繽紛，紅色6卡卡夾1萬元，藍色鑰匙包9600元。（Montblanc提供)