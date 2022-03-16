屏東離島琉球鄉新公船「琉興」去年11月才啟航，卻驚傳因營運資金墊付案未通過將於19日起暫時停駛，消息一出震驚地方，鄉代主席陳慶豐質疑此為公所威脅手段，但鄉長陳國在駁斥，公船為服務鄉親存在，不可能惡意停航。

16日一早，琉球鄉公所透過廣播宣布，公船因無法支付油錢及員工薪水，將於19日起停駛，直至爭取到經費，但期間會委託民營交通船支援早上7點從琉球開往東港的航班，以便學生就學。消息一出，地方錯愕，還以為只是公所與鄉代會間的言詞交鋒。

上周地方就盛傳，公所與代表會因公船經費問題鬧僵，對此，陳慶豐指出，今年公所追加公船營運資金墊付案不合常理。他說，往年都是撥600萬給公所，若有不足公所會在7月追加，而今年因去年收支不平衡，所以預算僅編400萬，但1月撥款後，公所3月又追加350萬，有點怪。

陳慶豐質疑，僅2個月的時間，公船就花完400萬，實在不合理，請公所出示明細也未獲回應，在種種疑慮下，代表會無法通過補助案。他說，如今公所以沒錢加油、付薪水為由讓公船停航，在他看來是公所威脅代表會要通過該案的手段。

他強調，公船對鄉民何等重要，代表會很清楚，因此不可能凍結公船預算，讓自己變成琉球公敵，目前已函文公所將於22日起連3天開臨時會，檢視公船的營運支付狀況。

對此，陳國在反駁道，「公船如同琉球人的腳，以服務鄉親為目的，公所不可能隨意停航」。他說，去年受疫情影響，公船停航多時營運受挫，加上申請中央補助款卡關，只好向公所借款營運，所以今年編列的400萬中有279萬要還給公所，換言之，公船只剩121萬可用，這筆錢約1個多月就用完了。

他無奈道，其實2月已發不出薪水，3月實在撐不下去，所以才向代表會臨時提案請款，至於代表會質疑的資金流向，公所每個月都有出報表給縣府等相關單位審查，內容多是人事費、油錢、維護費等。他強調，下周會依議程再提出覆議，在最快時間爭取到經費，讓公船復航。

公船停航經證實後，琉球鄉民說，公船不僅學生需要，長輩就醫也很需要，停航期間民營船僅支援一班次，對大家的影響太大，民營船票鄉民要100元，而公營船票鄉民60元、3歲到高中生僅30元，長輩、重大傷病者免費，福利差很大。