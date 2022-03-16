受到聯準會即將升息，加上俄烏戰爭國際股市動盪影響，外資把台股當提款機持續賣超並匯出，台幣兌美元今日再爆量破底，終場收在28.625元、貶值1.3分，續創逾15個月收盤新低價。財信傳媒董事長謝金河以「外資主導台股13年，買超接近歸零」為題在臉書發文表示，外資大賣，國內投信大買，加上國內壽險資金，未來本國資金將從外資手上接過籌碼，整個股市生態系也會逐漸改變。

謝金河指出，俄羅斯入侵烏克蘭，造成全世界金融市場動盪，外資過去三年大力買超深滬港股的資金幾乎都血本無歸，只剩下從台股提款創造獲利，尤其是晶圓雙雄成了超級提款機，到本月15日為止，外資賣超台積電42萬6860張，大約提款2600億元左右，賣超聯電668712張，大約提款400億，兩者合計約3000億，約占今年外資賣超台股的一半。

謝金河強調，到本月15日為止，2022年才過兩個半月，外資賣超台股5092.24億元，如果把今天150.039億元賣超加上去，已經達到5242.27億元，把金融海嘯後，2009年開始的外資在台股買賣超完整統計一下，過去13年外資幾乎是左右台股最大的那隻手，但經過這三年大賣超，外資過去13年在台股創造的買超已接近歸零，未來台股巿場生態可能出現新的變化。

「外資在台股部分，從2009到2017年，九年之間，只有在2011年出現2776.48億元的賣超，八年都買超，淨買超金額是1.7452兆元，但2018年陸港股市權值加重，外資開始賣超台股，轉加碼深滬港股。」謝金河說，外資在2018年起大規模賣超台股，期間只有2019年買超，這四年淨賣超台股1.6133兆元，把過去13年加起來，外資13年買超台股只剩下1319億，如果再把今天的賣超算進去，只剩1169億，也就是說，過去13年的買超幾乎都倒光了。

謝金河進一步分析指出，這次台積電成為提款機，主要是外資進入台灣，把台積電當成基本籌碼，回顧台股從2016年的7627.89起漲，他曾經在FB上表示台股漲勢才正要開始，那個時候，外資在台積電130.5到157.5元之間大力買超20萬張，散戶大賣，外資大買，外資大買台積電最大的部位落在200元上下，目前這個時候賣出，獲利空間很大，這是台股賣壓的根源。

謝金河認為，外資大賣，國內投信大買，加上國內壽險資金，未來本國資金將從外資手上接過籌碼，整個股市生態系也會逐漸改變，這兩年包括台灣和南韓都成了外資提款機，南韓股市外資持股比率從39%降到31.82%，仍在往下，台灣外資比例仍有40.76%，未來這個比例如何調整？仍值得關注。