福原愛去年3月和橫濱高帥男爆出「雙出軌」醜聞，雖然她極力否認不倫戀，但同年7月仍和江宏傑正式離婚，結束5年的童話婚姻，揮單後她又遭日媒爆料有新戀情，對象就是橫濱男，男方稱和妻子離婚後，才重新聯繫福原愛，對此，橫濱男前妻則出面打臉「福原愛在說謊」，更直言福原愛就是他們離婚原因，期間他們也緊密聯繫，據悉她手上握有4封福原愛寫的情書。

去年3月福原愛和被拍到和高帥男在橫濱約會，還一起入住飯店，關係匪淺，不過當時她還未和江宏傑離婚，男方也遭起底已婚，兩人疑似「雙出軌」，雖然福原愛極力否認不倫，而橫濱男也坦言因夫妻關係不好已分居，但仍讓外界難以認同。

而去年7月福原愛和江宏傑離婚，橫濱男也在同年11月離婚，兩人又再續前緣，並表示是男方離婚後，雙方才又聯繫上，更傳出有可能再婚，對此，橫濱男前妻向《週刊文春》表示「根本是謊言」。

前妻表示在報導出來後，有聯繫福原愛，要求她更正報導，因為和事實有很大出入，但福原愛提出以100萬日圓(約24萬元台幣)當作補償，前妻認為她根本沒打算要更正報導，因此認為雙方溝通毫無意義，就故意開出5000萬日圓(約1200萬元台幣)的高額補償費用，之後就交給律師處理。

沒想到福原愛卻以遭到前妻威脅為由提告她敲詐，這讓她非常難過，因為她只想更正事實，據悉，前妻手上握有福原愛寫給橫濱男的4封情書，而相關案件目前正透過雙方律師處理。