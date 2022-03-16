鑑於國際原物料行情上揚，國內物價高漲，國發會主委龔明鑫今（16）日於立法院表示，已實施兩波的穩定物價降稅措施，原來只執行至4月底，是否要再延長可以再討論，行政院物價穩定小組會持續滾動檢討延長的必要性。

立法院經委會今天邀國發會進行業務報告，龔明鑫分析當前物價情勢指出，受俄烏軍事衝突、天候不佳等因素影響，今年以來國際能源、糧食價格持續震盪，加以供應鏈瓶頸，運輸成本上揚，近期各國通膨率持續攀升，依據國際貨幣基金（IMF）預估今年先進經濟體平均通膨率為3.9％，高於去年的3.1％，研判我國今年通膨率會超過2％。

多位立委表示，近月雞蛋等各項民生物資高漲，民生的痛苦中央政府必須關心，龔明鑫表示，政府對黃豆、玉米、小麥、奶油、牛肉、汽油等大宗物資已進行了兩波減稅，包括關稅、貨物稅及營業稅的減免，希望藉由減稅吸收部分漲幅來穩定物價。

在立委要求政府對當前物價該有對策下，龔明鑫表示，目前通膨率雖然比較高，但隨著全球升息，將可適度抑制通膨，至於原訂執行到4月底的穩定物價的減稅措施，是否延長也可以討論，他強調：「行政院物價穩定小組會持續滾動檢討，討論延長的必要性。」