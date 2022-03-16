明星夫妻檔趙孟姿與許孟哲2020年誕下一女，升格當爸媽一年多，今年1月再曝喜訊，在社交平台曬出超音波照宣布已懷有二寶，露出幸福美滿的笑容，在這之後她鮮少PO出全身照，日前她卻上傳與女兒親密互動的照片，立馬有人將關注焦點擺在她的身材，「確定是孕婦嗎？身材太不科學了吧」。

15日趙孟姿開心更新IG動態，照片中的趙孟姿一身黑色上衣，穿上灰色長褲和綁了顆俐落的包包頭，正專注地與年幼的女兒Doreen互動，據悉目前懷胎近6個月，仍然擁有比例完美的身材以及逆天長腿，在鏡頭中看不到絲毫的贅肉，更不太像是一位有懷孕的婦女。

趙孟姿在貼文中表示，近來的天氣狀況相當好，有溫暖的太陽卻不至於太過炎熱，相當適合帶小孩出來走動。她還主動談起女兒的學習，在這個舒服的時候，恰好寶貝女兒又已經認得許多動物，去到動物園必定相當好玩，並tag老公許孟哲隔空叫老公要帶母女倆去玩。

原先，夫妻檔幻想第二胎為女兒卻未如預期，說到這個結果他們並未失望但也不到驚喜，最在意的還是胎兒的健康，也向肚裡的兒子表示歡迎，「今年家裡要多一個成員了，希望二寶順利健康的報到，擁有這麼美好的恩典、福氣我深深感激」並說到會告知姐姐有弟弟了，除了期待他的到來，也希望他能健康平安地在肚子裡長大。