永續養蚵產業，雲林縣台西鄉文史團體記錄綁蚵串育苗文化。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉是全台培育蚵苗重鎮，台西文史團體為永續蚵貝文化，16日推出台西養蚵產業參訪行程，介紹綁蚵串育苗等養蚵過程，每條蚵串要綁10至11個蚵殼，10條成1捆，每捆工資25元，熟練者每天可綁20餘捆，蚵農再將蚵串運至沿海附苗，供應全台養蚵業者。

台西地區養蚵產業興盛，蚵苗培育更占全台8成，但近年來東南亞等國家積極發展人工育苗技術，逐漸威脅到台灣的蚵苗培育產業，台西藝術協會創會會長丁仁桐為記錄台西的蚵貝文化，規畫各種參訪活動，希望藉此喚起相關單位對永續養蚵的關注。

丁仁桐表示，台西鄉因缺乏就業機會，年輕人只能到外地找工作，人口不斷外流，目前養蚵的大多是上了年紀的蚵農，蚵苗培育過程中的綁蚵串，也都是老人家在做，若沒有設法傳承，可能逐漸式微甚至消失，不僅在地文化無法傳承，更影響整個養蚵產業。

丁仁桐說，綁蚵串耗工費時相當辛苦，由養蚵者提供蚵殼與繩子，綁蚵串者須自己用打洞機在蚵殼上打1個洞，再用打結方式將蚵殼綁在繩子上，每條繩子要綁10至11個蚵殼，過程中經常被蚵殼割傷，雙手粗糙是不可避免的，因此年輕人都不願意做。

目前綁蚵的老人家多在自家門口作業，或幾個人找塊空地一起綁，老人家提到，一開始每天綁不到100條蚵串，後來熟手了，1天可綁200條，工資約500元，對家計不無小補。

丁仁桐認為，蚵殼除了用來培育蚵苗，打碎後鋪地可減少揚塵，許多藝術創作者也會用蚵殼作為創作素材，這些都是蚵貝文化的一環，有必要進行計畫性的記錄，永續傳承給下一代。