屏東南國漫讀節邀請邀請屏東創作才子HUSH分享閱讀與創作理念。(屏縣府提供)

第三屆南國漫讀節進入倒數階段，屏東縣政府19、20日於屏東總圖，邀請屏東創作才子HUSH、金曲音樂人謝銘祐、音樂詩人王榆鈞等人壓軸登場，將透過講座及音樂展演，為長達半年的閱讀盛典，再掀起一波高潮。

屏縣府文化處表示，南國漫讀節2021年10月以「前往南方的閱讀派對」為主題，由藝人劉冠廷擔任首任閱讀大使，與各地喜愛文學的讀者齊聚屏東，開啟50場活動，接續延伸推出的「海派屏東」，由屏東音樂人HUSH接棒擔任第二任閱讀大使。

HUSH於19日下午將以「歌曲說書人，從創作之海尋找宇宙的星象」為題，分享文學與音樂創作歷程及對家鄉屏東的回憶。HUSH曾說，希望創作能隨著生命進程，有更多樣的變幻面貌。期望此次重回屏東，分享能令同樣喜愛閱讀、創作的朋友有所共鳴。

文化處說，隨著第三屆南國漫讀節來到尾聲，19、20日屏東縣立圖書館總館除有由La Rue文創設計策畫的森林閱讀市集，更邀請蒂摩爾古薪舞集創辦人路之．瑪迪霖、知名歌手HUSH、王榆鈞、屏東獨立書店小島停琉及紅氣球書屋、音樂祭策展人島輝及余嘉榮進行分享。

20日午後則有2021年客語金曲得主春麵樂隊、金曲音樂人謝銘祐、與擁有細緻嗓音的音樂詩人王榆鈞登台演出，豐富講座及展演將在屏東縣立圖書館總館齊聲綻放，邀請讀者共同參與。