梧棲區「台灣大道與民和路口」共桿上之「路名牌」，晚上卻看到是光復路。（民眾提供）

梧棲區竟然有條陰陽路？前市議員尤碧鈴指出，日前用路人以電話向她的服務處反映，梧棲區有一條陰陽路？造成外地友人晚上來訪，晚上竟然找不到「民和路一段」敗興而歸？權責單位應盡速改善。市府強調，將由公所等單位前往了解後，予以改善。

尤碧鈴指出，梧棲區「光復路」於2015年6月30日整編為「民和路」。但有用路人晚上到梧棲區訪友，竟然找不到「民和路一段」，經她了解後，發現是該路口（台灣大道與民和路口）共桿上的路名牌，在白天看到的是「民和路」，晚上看到的卻是「光復路」。

尤碧鈴表示，造成梧棲區有一條陰陽路的主因？是因公務機關便宜行事，在「光復路」改命名為「民和路一段」時，未能將道路口共桿上路名牌確實改設，只以透光的塑膠材質物料直接將「民和路」貼在原來的「光復路」上面，致造成梧棲有一條陰陽路的情事。

尤碧鈴強調，為避免影響梧棲區的市容及觀感，她特行文給梧棲區公所等單位，建議應盡速改善。市府強調，針對民眾反映「民和路一段」晚上卻看到「光復路」，將由相關單位會勘後，予以改善。