基隆光華地下道是獅球五里往來市區重要道路，近日牆面又出現大面積塗鴉，里長陳世豐痛批「亂來，根本不是藝術」，盼市府能盡速協助清除。環保局清潔隊長潘家齊回應，明天將請隊員前往使用松香水清洗。

光華地下道位在獅球五里，是通往基隆火車站、客運站的捷徑，市府曾評估加裝電梯，與火車站南站連結，但因腹地不足、頂板過低，無法大幅改善，只能針對環境和安全進行維護。不過，先前不斷傳出，牆面被不明人士塗鴉，近日又再次出現大面積噴漆，讓地方相當不滿。

陳世豐表示，光華地下道獅球嶺端從成功一路118巷，穿越台鐵軌道下方，通往西定河光華橋，是獅球5里上班族往來火車站、客運站的捷徑，許多民眾前往三總基隆院區看診，都會選擇走光華地下道，估計每天有7、8千人次通行。

陳世豐指出，光華地下道過去曾發生破壞事件，其中牆面最為嚴重，除市府宣傳看板被踹破，也不斷有民眾欠缺公德心，拿噴漆進行塗鴉，盡管對外譴責該行為，問題仍無法改善，他提及，這幾天又有一大片牆面被畫，氣憤的拍照上傳臉書，表示「這根本不是藝術、是來亂的」，只會讓地下道顯得更雜亂，也希望市府可以協助善後。

據了解，光華地下道由環保局委由民間業者負責清潔環境，環保局環境管理科長張志遠說，愛心認養單位只負責定期打掃環境，而清潔塗鴉不在認養工作範圍，可能要用藥劑和動力機具；環保局清潔隊長潘家齊說，明天會請清潔隊員帶松香水到地下道嘗試清潔，看有無辦法清除，屆時會先挑小範圍嘗試，以免弄巧成拙。