台東市區日前多處路燈不亮，經警方追查勁是因為電纜遭竊。（台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局台東分局日前接獲台灣電力公司報案，市區重要道路路燈不亮，經警方現場勘察竟是因電纜線遭竊，台電初估損失約200多萬元。警方立刻成立專案小組追查，調閱周邊上百支監視器後鎖定可疑人車及對象，並多日跟監蒐證確認是由44歲郭姓犯嫌等人所為，犯案動機初步研判為施用毒品缺錢花用，台東地檢持搜索票將全案7人分別依竊盜、贓物及毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

警方表示，以郭男所主導的竊盜集團犯下這起電纜線竊案，隨即報請台東地檢署檢察官指揮偵辨，3月6日檢警就迅速持搜索票查獲郭姓、36歲李姓及22歲鄭姓犯嫌到案，並查獲台灣電力公司所失竊的電纜線外襯數捆，其中還發現二級毒品安非他命數包。

警方進一步說明，後續向上溯源，再持搜索票查獲同案38歲陳姓、47歲林姓、41歲劉姓犯嫌，並在陳男經營的某家無照資源回收場收受贓物。警方初步研判，犯案動機是因犯嫌等人施用毒品、缺錢花用，因此鋌而走險，竊取路燈電纜線，而全案依竊盜、贓物及毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

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