今日俄羅斯（RT）報導，俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）今（16）日公布烏克蘭和平協議大鋼，指出基輔提議，變成如同奧地利、瑞典等中立國。

梅丁思基表示，烏克蘭提議成為中立國家，「烏克蘭提議一個奧地利或瑞典模式的中立非軍事化國家，但擁有自己的陸軍及海軍。」

他也提到，俄烏談判也討論了烏克蘭陸軍的規模。

梅丁思基重申莫斯科希望基輔承認克里米亞屬於俄羅斯領土，以及烏克蘭東部的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）獨立。

其他俄羅斯關切的議題還包括烏克蘭去納粹化及烏克蘭境內說俄語民眾的權利。

關於與烏克蘭的談判，他說：「好幾個議題有一些進展，但不是全部。」

俄羅斯外交部長（Sergei Lavrov）拉夫羅夫稍早表示，在基輔同意討論中立地位後，與烏克蘭可能達成的和平協議，當中部分內容已接近一致，路透社評論，這讓俄烏止戰燃起希望。