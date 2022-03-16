1對綠蠵龜情侶在海面上交配，蘭嶼鄉公所祕書陳建逢幸運拍下珍貴生態畫面。（陳建逢提供）

台東縣蘭嶼鄉公所祕書陳建逢在蘭嶼小八代灣海邊散步時，突然發現海面上兩隻綠蠵龜正大玩疊疊樂，時間持續近1小時，他說，首次清楚記錄到海龜交配畫面，像中樂透；專門研究海龜的專家程一駿表示，海龜一年四季都會有交配行為 但是不容易看到，民眾要拍到此生態奇景很珍貴，也很難得。

意外拍下「龜蜜啪啪」的蘭嶼鄉公所祕書陳建逢說，日前下班在蘭嶼小八代灣海邊散步時，突然瞥見離岸際約25公尺的海面上，兩頭疊在一起的綠蠵龜正濃情蜜意地交配，馬上拿起相機，記錄下這珍貴的生態畫面。

只見公龜緊巴著母龜的背甲不放，還露出一臉色色的滿足模樣，由於時間持續了近1個鐘頭，其間被壓在水面上的母龜則似乎有點不耐煩，會稍作掙扎，2隻海龜伴侶就在海浪中載浮載沉進行傳宗接代大事，他也猛按快門，直到消失在海面上。

海洋大學榮譽教授程一駿表示，蘭嶼沙灘上一年四季都有綠蠵龜上岸產卵，龜哥大約30歲 成熟，發情時就會到處去找龜妹交配，過程中可能會有2隻公龜為了爭奪交配權大打出手，有時因為持續時間太久，母龜有喘不過氣的危險，不過這時母龜通常會設法擺脫這種「窒息式的愛」 。

而母龜也不是從一而終的戀人，1頭母龜通常會跟多頭公龜交配，也就是所謂的「一妻多夫」制，因此1窩蛋裡面可能有1到5頭公龜的種，1窩孵出的海龜寶寶，平均有2到3個爸爸。

程一駿指出，該團隊自1997年便在蘭嶼調查綠蠵龜生態迄今，起初記錄到6、7隻母龜上岸產卵，20多年來每年平均有9頭，前年更記錄到25頭產下42窩蛋，數量相當多，可說是台灣綠蠵龜的種源庫。