《中時新聞網》推出全新節目《時勢造英雄》，由前《中國時報》總編輯張景為擔綱主持人，首集邀請將參選台北市長的台北市副市長黃珊珊，暢談推動市政、防疫與未來動向，節目預計明(17日)於中時新聞網FB、YouTube平台播出。

節目開頭將一探原為律師職的黃珊珊，如何開啟政治人生，甚至搖身一變成為台北市副市長，上任兩年半來，做了哪些全台首創的優秀政績，在疫情時又是如何一肩扛起指揮官的責任，帶領局處首長堅強抗疫。

《中時新聞網》還整理5大網友最想知道的問題，包括「跟柯P合作時，有沒有很想給他巴下去?」、「年底市長選戰會不會擔心被棄保？」、「為何開嗆提個豬頭都要當選？」、「橘子變綠了？白皮橘骨？」等難題，看看黃珊珊副市長如何接招。

最後，黃珊珊將用感性口吻，談談身為女性政治人物的心路歷程，和男性相比又有何優勢及劣勢，值得後人借鑑。上述內容都將在專訪中一一呈現，身為珊珊粉的你絕對不能錯過，記得準時收看呦！