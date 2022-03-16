王品澔在《哇靠有事嗎》節目中暢談參賽甘苦。（帽筆生花工作室提供）

王品澔年僅22歲、身高189公分，他在第3季《全明星運動會》以「榜眼」之姿加入藍隊，表現優異成為新男神，粉絲急速攀升了3倍，他日前上Podcast、Youtube節目《哇靠有事嗎》，分享參加該節目最大的擔心，竟然是「長高」，而他也透露心目中的女神是日前才剛宣布結婚的孫藝真。

王品澔2019年參加伊林娛樂「璀璨之星」選拔獲得模特兒組冠軍而踏入演藝圈，他來自長腿家族，媽媽169公分、弟弟185公分，「爸爸比我還高」，他心目中的理想身高是188公分，但參加完《全明星3》之後，「打籃球一直跳，擔心又長高」，還因為長太高、又不小心，前幾天走路撞到頭腫起來。

王品澔在《哇靠有事嗎》節目中暢談參賽甘苦。（帽筆生花工作室提供）

他在節目中壘球投擲、標槍、跳遠等都在大會紀錄前3名，他自曝在訓練跳遠時，曾遭遇碰撞期，幸好在教練指導下，狀態慢慢變好，「如果時間再拉長，成績可以再好一點」；他在美式躲避球常被對手攻擊，苦笑：「不管高不高，三顆球一起來的時候，都很難躲。」他不害怕，「我就嚇回去，看誰比較有種！」

上一季《全明星》緋聞頻傳，這一季的成員都很安分，是否有禁愛令？王品澔說：「可能因為這一季兩隊實力滿平均的，獎盃數一直互相超越，每週新的項目開始，都很專心在訓練上，表現不好會心情不好，為了不影響大家的心情，都專注在比賽上。」他除了《全明星3》，還加入三立《天之驕女》演出，「有機會都要多把握，每個領域都想試試看」。