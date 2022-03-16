大陸國務院金融穩定發展委員會16日召開專題會議，表示支持中企境外上市，消息刺激港股連跌三日後，16日終於急彈近1,700點，重上20,000點大關，成交更高達3,000億港元。

熱門中概股美股盤前集體上揚，滴滴漲超33％，愛奇藝漲超27％，拼多多漲超26％，阿里巴巴漲超18％，小鵬汽車漲超16％。

受美股推動，恒指16日開盤漲540點報18,956點，受A股一度向下拖累，恒指曾升幅大縮至168點，低見18,584點。但中午國務院稱歡迎長期機構投資者增加持股比例，為中港股市注入動力，帶動恒指急升兼重上兩萬點大關，一度大升1,705點，高見20,120點，並以近全日高位收市。

恒指收盤報20,087點，升1,672點或9.1％；國指收6,889，飆765點或12.5％；科指收4,243，飆770點或22.2％，大盤成交3,097.93億港元。

指標個股方面，騰訊收367港元，升23.2％，為交投最活躍港股，成交有368.95億港元。京東為表現最佳藍籌，全日大升35.6％。其次為美團也勁彈32.1％。至於阿里健康飆27.6％；其母公司阿里巴巴也急升27.3％。