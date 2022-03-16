檢驗檢查部分負擔調整方案。（健保署提供）

藥品部分負擔調整方案。（健保署提供）

討論已久的部分負擔改革方案今正式預告，根據衛福部規劃，此次調整大致與先前版本差別不大，慢性病連續處方箋僅第1次收取部分負擔，急診則維持健保署原案，第4～5級檢傷分類病患赴醫學中心、區域醫院將被多收250～300元。至於檢驗檢查，基層診所、地區醫院的起徵點則從200元改為500元，民眾接受500元以下的檢查都不需收費。新方案將預告14天，若一切順利，有望在上半年上路。

健保開辦以來，醫療分項費用中，藥品、檢驗檢查佔率逐年增加，其中藥品由1996年的26.1％增至去年的28.9％，檢驗檢查費則由3.4％增至12.7％。健保署2月下旬提出部分負擔改革方案，一度引發外界跳腳。

當時醫界人士認為，慢性病連續處方箋的部分負擔不該依層級收取，而需一視同仁，原因是藥物浪費並無層級之分，亦有診所代表希望將檢驗檢查起徵點調高。衛福部長陳時中2月底、3月初分別與醫界、付費者代表會面蒐集意見，並在今日正式預告。

據衛福部最新規劃，醫學中心、區域醫院一般藥費部分負擔比照健保署舊版方案，上限將從200元增至300元，其餘維持200元。慢箋、檢驗檢查未來也不再免費，前者首次收費比照一般藥費，第2、3次改為免收，後者則依層級、是否轉診收取10～20％，上限介於100～400元。健保署預估，新版藥物部分負擔將影響1285萬人，挹注健保43億元，而檢驗檢查部分負擔則將影響1318萬人，挹注健保63億元。

與舊版方案不同的是，此次檢驗檢查部分負擔，基層診所、地區醫院的起徵點從200元改為500元，即500元以下的檢查都免費，超過則收取10％，上限100元。另為推動分級醫療，經轉診前往區域醫院、醫學中心做檢查，部分負擔收取上限則從舊版本的200元、300元降至150元、200元。

急診部分負擔調整方案。（健保署提供）

至於急診部分負擔則維持健保署舊版方案，較輕微的第4～5級檢傷分類病患赴醫學中心、區域醫院將被多收250～300元，較危急的1～2級則將少收100～150元。根據試算，將有117萬人受影響，挹注健保1.2億元。

健保署長李伯璋表示，新方案預告期為14天，接下來將聽取各界意見。若一切順利，有望在上半年上路。此次將有36.7%民眾不受影響，另有22.9%民眾每年將多負擔10~200元。