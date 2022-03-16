美國傳奇職業摔角選手史考特霍爾（Scott Hall），別名剃刀雷蒙（Razor Ramon），於美國時間3月14日去世，他今年63歲。霍爾原先是接受臀傷手術，但是引起併發症，包括3次心肌梗塞，本月初被裝上生命維持系統。最後家屬決定放棄救治，好友凱文納許（Kevin Nash）為之心痛不已。

霍爾出生於1958年，他是身高將近200公分的壯漢，1984年開啟職業摔角生涯，最知名是1990年代遊走兩大聯盟WWE、WCW之間，他在WWE的擂台名為剃刀雷蒙，1994年摔角狂熱大賽戰勝另一位名人堂選手尚恩麥可（Shawn Michaels）。

剃刀雷蒙的招牌造型是粗獷的長髮與鬍鬚，吊兒郎當的態度，以及嘴上叼著的一根牙籤。至於霍爾的生涯頂峰是1996年，他在WCW使用本名霍爾，與好友凱文納許、摔角之神霍肯（Hulk Hogan）組成反派團體nWo（世界新秩序）。nWo被視為摔角史上最偉大、最成功的團體，還發揚到日本，幾乎將競爭對手WWE逼入絕境，很大程度影響了WCW的興衰。霍爾2014年入選WWE摔角名人堂。

由於身體不堪長期的摔打，霍爾最後必須接受髖關節置換手術，但引起併發症而失去性命。好友凱文納許在IG嘆道：「我失去了我在世界上相處最久的人，我痛徹心扉，他是我世界上最喜歡的人，但我現在必須準備迎接沒有他在的人生。」凱文納許還不忘提到霍爾的牙籤，「希望上帝能賜我這位兄弟幾支鍍金的牙籤。」