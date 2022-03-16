37歲涂先生（右三）年紀輕輕就罹4期腸癌，不放棄治療，經醫療團隊評估接受腹腔高壓氣霧化療效果良好。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

37歲涂先生因為經常腹瀉、體重驟減接受大腸鏡檢查發現直腸癌，且癌細胞已瀰漫式轉移至腹膜，除手術、化療、標靶治療，半年前開始接受腹腔高壓氣霧化療，最近一次腹膜病理切片癌細胞已消失不見；他坦言自己因工地工作很早就菸、酒、檳榔不忌，年紀輕輕罹癌的震憾讓他全戒了，也不放棄改變生活作息，並配合醫師好好治療。

涂先生近年感受吃檳榔經常腹瀉戒檳榔症狀仍一天拉5次，還短短3個月瘦5公斤，進而發現罹患直腸癌，原本醫師研判是大腸癌三期，但手術一開腹訝然發現癌細胞已轉移至腹膜，已是第四期；考量女兒才讀幼稚園，他不放棄積極配醫師治療，但靜脈化療卻深受掉髮、皮膚疹、嘴破所苦，半年前主治醫師告訴他，可考量接受新式的腹腔高壓氣霧化療治療瀰漫性腹膜轉移，副作用減輕很多，重要的是檢查不到癌細胞了。

中國醫藥大學附設醫院腹腔腫瘤熱治療中心主任張伸吉指出，腹腔高壓氣霧化療是透過「高壓注射器」及「Capnopen霧化器」的協助，僅30分鐘的治療時間，可以使藥物更均勻、更深層的進入腹膜組織內殺死腫瘤細胞。

而涂先生在最新的一次腹膜病理切片中發現，既有的腹膜癌細胞已消失不見，也無腹水產生，癌症指數CEA降低到3.13ng／ml正常值。

中國附醫腫瘤科醫師林哲弘指出，腹膜癌症治療除了正規手術及腹腔熱化療之外，中國附醫還引進腹腔高壓氣霧化療及免疫細胞治療等輔助療法，適當地合併多種治療能增加癌症治療成功及控制機率。涂先生在接受PIPAC治療期間，並未出現化療所造成的副作用，且精神及體力狀況都無影響，仍舊可以繼續上班。

張伸吉說明，腹膜一旦遭受癌細胞的侵犯，常會因擴散範圍過廣，對靜脈化療效果差，使醫師束手無策。中國附醫特別成立『腹腔腫瘤熱治療中心』，結合國內外醫療科技，務求積極治療每一位遭受腹膜惡性腫瘤侵襲的病人。