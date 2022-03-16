一群重機車友去年11月騎車行經新店山路，超車越過陳姓男子機車時，拍下陳男左手比中指的影片，憤而控告陳男公然侮辱，台北地檢署調查時，陳男否認比中指是不爽被超車辱罵重機車友，而是罵後座女友指錯路，檢察官認為陳男並非當面羞辱重機車友，可能只是宣洩被超車或忌妒等不滿情緒，16日依罪嫌不足為由，將陳男不起訴。

據調查，2021年11月28日，陳男騎普通機車載女友在新店安康路往三峽方向時，被後方重機車隊追上，其中1輛重機超車陳男後，被車友告知，陳男在他後面比中指，該重機騎士檢視自己的後方行車紀錄器，確實拍下陳男比中指畫面，因此向警方提告。

檢警勘驗重機騎士提供影片，當時超車過程並沒有違規，陳男也確實比中指，但陳男否認是辱罵重機騎士，辯稱當天是不滿女友用手機導航帶錯路，比中指是對女友發洩。

檢察官認為，陳男並非當面對騎士比中指，不排除是在罵後座女友，也有可能是不爽被超車，或是忌妒、不滿重機超車時的聲響，比中指是在宣洩情緒，辱罵重機騎士罪嫌不足，將陳男不起訴。