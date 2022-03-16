59歲「金鐘視帝」庹宗華7年前離婚後，鮮少傳出新戀情，近日爆出再婚得子的喜訊，引發外界關注，他的親弟庹宗康被問到此事，首度回應了。

根據《三立新聞網》報導，庹宗康針對哥哥密婚的傳聞，僅表示：「這是我哥的私生活領域！我也不好幫他回應！一切都很好！謝謝你！」

庹宗華2002年迎娶陸籍陳思，兩人育有2個寶貝女兒，2015年離婚後，孩子的主要照顧者為前妻，庹宗華從此過著獨居生活，常被拍到形單影隻的身影，不過根據《鏡週刊》報導，庹宗華透過長輩介紹，在疫情前低調再婚印尼籍女子，夫妻倆已有愛的結晶，被拍到一家三口和樂融融的模樣。

庹宗華活躍於螢光幕，最近推出新作Netflix華語影集《模仿犯》，在臉書粉專極力宣傳，並寫下殺青的感想，但對於私生活他隻字不提，相當保護家庭。

庹宗華首段婚姻維持13年，2012年與陳思爆發激烈口角，氣得賞太太兩個耳光，被陳思拿著驗傷單申請家暴保護令，消息傳開後，陳思撤回告訴，士林地檢署則不起訴庹宗華。如今庹宗華傳再婚、老來得子，讓外界紛紛獻上祝福。

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