海倫清桃與緋聞男友黃景裕合作新事業。（林淑娟攝）

海倫清桃與傳了5年緋聞的黃景裕合作新事業，16日舉辦「陌生開發系統」發表記者會，兩人表示，這APP可以在10秒內依據手機門號、生日、車牌等數字，幫助了解一個人個性，堪稱「10秒變大師」，他們都有算過彼此，至於算的結果？兩人都堅稱「我們5年來是非常好的合作夥伴！」依舊不認是男女朋友，海倫清桃強調，關係就跟以前一樣，事業合作上黃景裕是董事長，她則是副董事長。

海倫清桃說，她一開始用這APP算了自己使用了多年的手機號碼，發現結果不好，兩天內就火速換掉，換了新門號後覺得運勢好起來，連沒來往朋友也來聯絡主動還她錢，以前的電話號碼對她來說，好像再怎麼努力也原地打轉。

大S離婚後閃婚，也曾有一段婚姻的海倫清桃表示，看到大Ｓ新聞時覺得是很童話、夢幻的故事，很浪漫；大S沒換手機門號，才讓具俊曄有機會重新聯絡追回她，海倫清桃說，她投資的這款的APP是鼓勵大家把「不好的號碼」換掉，才能好好生活，「像大S的人生順遂、是大明星，表示這電話號碼對她而言是好的號碼，就不用換啊！」至於與前夫戴發奎是否還有聯絡？她則一臉尷尬表示不想講私人的事。

至於是否會有更進一步的關係？黃景裕說，「先把疫情傷害處理好，疫情讓我們傷很大，愛情也要有麵包支持，原本的法國麵包因為疫情已經變成麵包屑了！」透露全盛時期多達15家直營、加盟的拉麵店，現在已經全數收掉。