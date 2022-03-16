世界羽聯BWF超級1000系列全英羽球公開賽16日展開，世界球后戴資穎迎戰世界排名第36的比利時選手譚蓮妮，首局小戴雖然遇到一些亂流，但靠著一波8比0攻勢壓制對手，第2局則是一路領先，最僅花30分鐘便以21比12、21比14獲勝。

戴資穎生涯首度在BWF巡迴賽與譚蓮妮交手，不過兩人2017年台北世大運交手過，當時小戴也是直落二勝出，並晉級4強，最後也將金牌留在台灣，這次交手前譚蓮妮也說：「祝我好運吧！」可惜幸運之神這次並未站在她這邊。

戴資穎第二輪將對上世界排名第11的泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），雙方之前對戰過13次，小戴10勝3負佔上風，近期取得對戰8連勝。

頭號種子戴資穎過關，稍早女單第5種子、日本好手奧原希望21比15、21比16擊敗丹麥選手克里絲托佛森（Line Christophersen），台灣男單一哥周天成預計晚間8點出戰世界排名23的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）。