萬海新闢航線 強化東印市場 18:232022/03/16 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬海航運（2615）為強化東印市場布局，自27日起開闢湛江／越南／東印航線（CI7），將配置4艘實裝約1,200TEU船舶擔任定期巡航服務。 巡航一次共計28天，沿線靠港順序為：海防-湛江-南沙-卡萊-巴生北港-清奈-維札格-巴生北港-海防。 萬海為強化亞洲區間至東印航線布局，可縮短運送時間，提供客戶更便利、迅速、優質的選擇，滿足客戶運送需求。 貨運撐腰 航空雙雄去年賺翻 華航賺近百億 搶當空中霸主 #萬海 #東印 #航線 #強化 #巴生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－訂閱制的價值與魅力 04:102022/03/14 專題周報 防遭俄入侵行動波及 北約擬強化東歐軍力部署 13:522022/03/16 國際 第三方支付領航者 綠界科技今掛牌 04:102022/03/15 投資理財 《航運股》華航貨運力扛 2021年獲利創逾10年新高 17:192022/03/15 財經 超強資優班！貨運收入史上新高 華航去年海賺近百億 16:022022/03/15 財經 航運三雄失神 長榮一度跌停慘摔逾9％ 台股終場小漲14點 13:362022/03/16 財經 鏡電視新董事長由導演楊雅喆出任 業界笑稱「也可能只是過場」 22:542022/03/15 娛樂 萬海決發債600億元 04:102022/03/16 財經要聞 陽明每股配20元股息 豔冠傳產 04:102022/03/15 財經要聞 萬海發年「中」獎金7.78億元 每位員工多領71萬元 17:252022/03/16 財經 法人押寶貨櫃三雄高股利 04:102022/03/14 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。