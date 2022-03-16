萬海航運（2615）為強化東印市場布局，自27日起開闢湛江／越南／東印航線（CI7），將配置4艘實裝約1,200TEU船舶擔任定期巡航服務。

巡航一次共計28天，沿線靠港順序為：海防-湛江-南沙-卡萊-巴生北港-清奈-維札格-巴生北港-海防。

萬海為強化亞洲區間至東印航線布局，可縮短運送時間，提供客戶更便利、迅速、優質的選擇，滿足客戶運送需求。