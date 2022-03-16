國際銅價上漲，大山電線電纜16日董事會承認去年財報，子公司昕邑建設前年9月第1次在台中烏日高鐵站附近推出「鳥語花香」住宅建案，短短三個月完銷，推升去年營收及獲利均成長，去年合併營收達45.25億元；EPS為3.27元，雙雙創歷史次高。

大山去年合併營收45.25億元、營業毛利6.57億元、營業利益4.99億元、稅前淨利5.16億元、本期淨利4.51億元，年成長37％，EPS為3.27元。大山表示，大山配合台電新能源電網商機、政府政策，以及認列子公司昕邑建設推出鳥語花香建案營收及獲利，推升大山去年營收及獲利雙雙創同期次高。

大山表示，大山今年將加強拓展國內市場業務，北部是工商重鎮、建案量大，政府政策又鼓勵都更及危老建築改建，對電線電纜需求顯著湧現，大山為重返北台灣線纜市場，斥資在桃園中壢工業區購地及興建發貨中心，預計第二季完工啟用，快速服務北台灣客戶，期望未來北台灣線纜可貢獻營收二成。另外，大山因應益嚴重的缺工問題，內部持續推動設備自動化、省力化，以及工作環境改善與美化。

此外，大山子公司昕邑建設正規劃在烏日高鐵站附近逾千坪土地，興建住宅建案，將視市場狀況選擇適當時機推出第二個住宅建案，同時也會持續獵地。

大山表示，大山展望後市，隨著台灣經濟成長，用電需求及電網更新，勢必持續增加，加上近期銅價持續攀升打破歷史新高，大山對今年整體營運審慎樂觀。