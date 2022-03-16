韓國女星沈銀荷清新脫俗外貌和空靈氣質，更有「韓國第一玉女」稱號，在90年代火紅程度不輸李英愛，當時還悔婚李英愛富商老公鄭豪泳，改嫁給大7歲教授池尚昱後，決定息影淡出幕前；近日韓媒卻指出，沈銀荷將出演「BY4M STUDIO」的新劇，睽違21年回歸，沒多久本人怒發聲闢謠，「請停止無根據的臆測報導」。

沈銀荷現年49歲，從2005年和池尚昱完婚後，生下兩個女兒，就淡出演藝圈，至今息影21年，只有在丈夫從教授轉戰政治圈替他助選時，粉絲們才難得看到沈銀荷現身；每當韓國有票選「最期望復出的藝人」排行榜中，沈銀行必定名列前茅，不少觀眾都希望她能回歸。

近日有多家韓媒報導指出，沈銀荷將出演由「BY4M STUDIO」製作的電視劇，作為她息影21年的回歸大作；此消息曝光後，沈銀荷的名字更登上韓網熱搜，由此可見她淡出幕前多年，仍有一定的影響力。

不過，在沈銀荷復出消息引起熱烈討論後，沒多久她也大動作發聲明闢謠，強調出演電視劇的新聞不是真的，自己根本沒聽過「BY4M STUDIO」製作公司，更罕見動怒表示，「關於這類不實報導，我會考慮採取法律途徑，拜託請停止無根據的臆測報導」。