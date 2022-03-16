長庚大學中醫系天然藥物研究所副教授陳金銓發現「補骨脂寧」具有延年益壽效果。（賴佑維攝）

長庚大學中醫系天然藥物研究所副教授陳金銓（左）發現「補骨脂寧」具有延年益壽效果。（賴佑維攝）

長庚大學中醫系天然藥物研究所副教授陳金銓從中醫傳統藥典中，找出記載延年益壽的藥物、配方，逐一分析成分，找到中藥「補骨脂」中的「補骨脂寧」具有延年益壽效果，日前獲刊登「自然通訊」期刊，可望應用保健食品、老年疾病治療。

陳金銓說，9年前開始研究，首先透過藥典「本草綱目」、「千金藥方」、「神農本草經」、「黃帝內經」，從中找出記載延年益壽功效的藥物或者配方。並利用酵母菌實驗，找到「補骨脂」有延長酵母菌壽命的效果。

研究團隊再從「補骨脂」中分離22中單一成分，發現是其中的「補骨脂寧」具有效果。且透過高脂小鼠實驗中，可增加2至3成壽命。陳金銓說，若以人類平均壽命75歲估算，可延長到90到97.5歲。成果更在3月9日刊登在「自然通訊」期刊，獲得國際肯定。

中醫系主任楊賢鴻說，服用「補骨脂寧」的小鼠，延長壽命外，也降低血糖、三酸甘油脂、總膽固醇、脂肪肝及肝臟發炎指數等，也提升運動能力。但楊賢鴻也說，因因研究尚未進行臨床時，請民眾勿自行購買服用。

陳金銓說，東西方對於中藥看法不同，要取得西方醫學認可，需要有充足實驗。且同一種藥物，在不同產地效果就會不同，但若能從中取出其中有效成分，就不會有類似疑慮。

「已取得專利！」陳金銓說，「補骨脂寧」可望有健康老化的效果，未來應用在健康食品，或者藥物治療，都極具潛力，相信對於超高齡社會，會有很大幫助。