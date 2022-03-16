捷工局表示，G09站位於桃園區中正路、力行路、埔新路及民光路內，屬於路外地下車站，站體範圍包含車站、出入口、通風豎井等。（賴佑維攝）

桃園捷運綠線G09站用地徵收曾因居民反對，在市府前抗議自殘見血。經桃園市捷運工程局溝通，捷運必要設施用地已全數取得，預計21日起開始站體工程連續壁施作。提醒民眾部分路段調整單行道，請民眾提早改道。

捷工局表示，G09站位於桃園區中正路、力行路、埔新路及民光路內，屬於路外地下車站，站體範圍包含車站、出入口、通風豎井等。桃園區中正路經民光路往埔新路改為單向通行道。埔新路經力行路往中正路也改為單向通行道，請民眾注意。

另原本有居民反對徵收，曾經前往市府前抗議，甚至一度自殘見血，警方強力壓制才阻止其行為。捷運局指出，原反對徵收的3戶居民，經溝通協調後都同意採協議價購補償方式參加聯合開發，並已自拆到不能居住程度，1戶年前、2戶年後陸續搬離且點交完畢，強調原合約點交給廠商的截止日為2月23日，已順利在2月24日完成相關作業手續，進度都在時程上，廠商也會加緊趕工，讓綠捷工程順利。

此外3月21日起將進行地下連續壁工程施作，預計於2022年11月底完成。另施工範圍將往力行路及民光路方向延伸。力行路26號前的埔新路口公車停等區，也移至力行路48號，提醒民眾注意。

捷工局長陳文德補充，G09站為地下4樓結構，將設置18層樓的土地開發大樓，出入口在力行路上。另施工期間造成交通動線改變，也請市民體諒。