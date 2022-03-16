台南酪梨花大開，有的已經出現小小綠色果實。（劉秀芬攝）

台南芒果、龍眼傳出酥花、開花未如預期等現象，不過今年酪梨花則是開好開滿，許多酪梨園現正一片淡黃色的花海。以全台栽種面積最大的大內區來說，大內區農會表示，農友回報花開得都不錯，今年若風調雨順，收成應該比去年好。

大內區公所表示，今年酪梨栽種登錄面積是239公頃，比去年的176公頃多了近4成，公所也未雨綢繆，主動與連鎖超商接洽，希望能幫農友把大內酪梨推上超商通路。

大內農友陳眾正表示，這幾年酪梨花都開得不錯，不過去年下半年遇到兩波大雨，造成大量落果，有的整樹掉到剩下不到10顆酪梨，收成大減；今年酪梨花開得不錯，早生種的酪梨已陸續結果，有的農友已經開始套袋，若順利的話，預計5月就可上市，若不要遇上颱風、連續降雨，可望把去年虧損賺回來。

陳眾正說，酪梨怕水又需水又要重肥，因此土壤管理很重要，為避免結果期遇連續降雨植株撐不住，非開花期要加強施肥，開花期可以微噴系統時常幫果樹補水強健植株，園區草生栽培、多挖側溝以利涵水排水。

大內區農會表示，大內目前有3個酪梨產銷班，人數有40多人，農會也協助農友共同運銷，出貨至台北拍賣市場。大內區果樹產銷班第31班班長楊富隆表示，近來許多農友不種木瓜改種酪梨，栽種面積愈來愈多，產銷班也輔導農友申請產銷履歷增加競爭力，並持續與連鎖超市、加工廠談合作，拓展新通路。