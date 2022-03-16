肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授分享台灣肝病防治經驗。（肝基會提供）

台灣肝病防治成果躍上國際！《Dia：gram》期刊今舉辦「COVID-19下的檢測與診斷躍進 亞太區診斷論壇」，肝病防治基金會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘受邀分享台灣經驗，他指出「主動篩檢、積極追蹤、馬上治療」是肝病防治的重要三部曲，不僅要串聯公私部門資源提升篩檢可近性，找出潛在的肝炎患者，更要向下紮根、從小培養疾病認知。

台灣曾被稱為「肝病之島」，七零年代高達8成國人感染過B型肝炎病毒，位居全球第一，1984年起國內新生兒全面施打B肝疫苗，帶原率已成功控制在1％以下；而國內C型肝炎盛行率約4％，遠高於鄰近的大陸、日本、韓國等，隨著口服藥物發展已有顯著降低，衛福部也訂定「2025年全面消除C肝」目標，指日可待。

楊培銘表示，B、C型肝炎早期沒有症狀，當出現症狀通常已是末期；全台推估有15萬人該治療而未治療，其中3分之2都是不知道自己感染。目前國內提供45到79歲民眾終身一次B、C肝免費篩檢，但他強調更重要的是「追蹤治療」，有些患者不了解肝炎背後的肝硬化、肝癌風險，認為沒有症狀就沒事，因而不願意花時間回醫院追蹤。

為了找回這些「失蹤」的B、C肝感染者，各醫院無不出奇招。楊培銘分享林口長庚醫院的經驗，醫療團隊主動出擊「Call客」，但成效不彰，甚至被當成詐騙集團，因此他們退而求其次，只要這些病人到醫院就診，不論科別，醫師會藉機進行肝病衛教，他笑說「簡直是佈下天羅地網」，只為了讓病人回來追蹤治療。

楊培銘提到，部分醫院開始採行「一條龍」的檢測流程，直接先抽兩管血，第一管先驗抗原和抗體，如確認感染，直接用第二管血來驗病毒量，有助於醫師快速掌握病況，也讓病人少跑一趟醫院、少抽一次血，提升民眾的治療意願。

治療方面，楊培銘說明，C肝新型口服藥物自2019年放寬給付條件，療程為8到12周，治癒率達98％，越早治療效果越好；B肝治療則相對困難，目前一次健保給付頂多3年，需再次評估申請，但有部分患者停藥後陷入復發險境，相關單位預計近日和醫界開會討論放寬給付條件，盼進一步提升國內B肝患者治療成效。

2021年底一項亞洲肝病認知調查顯示，台灣民眾無論對於肝病知識、認知與態度，都明顯高於其他各國，在11個亞洲國家中名列前茅。楊培銘指出，肝病防治基金會成立27年來，持續串聯政府部門和民間單位的力量，迄今已進行700多次免費篩查；去年起亦針對國小學童開辦實體及線上課程，讓下一代及早建立正確的疾病預防知識。