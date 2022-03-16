外送平台的興起造福不少民眾，但有些無理的要求讓外送員相當困擾，一名外送員表示，最近遇到客人要求他送餐時「請勿穿制服，直接以訪客身份上樓，謝謝」，讓他十分無奈，不少同行看了則搖頭直呼，「千萬別脫，等等檢舉你沒穿制服，還要被扣廣告費」。
一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼出一張訂單截圖，可見客人點了一份169元的餐點，並傳訊息提醒他送餐時「請勿穿制服，直接以訪客身份上樓，謝謝」，他則無奈表示，「碰巧我今天只穿著制服，裡面沒穿」。
貼文一出，不少同行氣憤表示，「拒送」、「穿外送制服會被大樓管理員擋，所以要你不穿制服送上樓，這種客人真的很過份」、「根本是客人懶得下樓去拿，又怕警衛擋才叫你脫掉」、「千萬別脫，等等檢舉你沒穿制服，還要被扣廣告費」、「很簡單的事情客人總是要複雜化」。
也有過來人分享經驗，建議他直接向客服回報「實收0元」處理。根據外送平台富胖達規定，若外送員遇到客人無回應或拒收餐點等情況，可向公司客服回報問題，此筆訂單就會被取消，由公司吸收、支付該筆餐費，做好的餐點則由外送員自行解決。
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