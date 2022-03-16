全球都在關注人口老化議題，根據國家發展委員會「中華民國人口推估（2020至2070年）」資料指出，我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，人口老化速度在亞洲排名第三、僅次於日本和韓國，推估將於2025年邁入超高齡社會。隨著平均餘命的延長，需要準備更多的退休金、醫療費，甚至是排擠到傳承規劃的資金。壽險業者建議，可透過多重功能保險超前部署做好資產增值與傳承規劃，並且兼具高齡化疾病保障。

許多民眾總在面臨退休時，才發現退休金準備根本不足，若想在離開職場後仍享有經濟無虞的退休生活，就該提前布局，在資產面可選擇同時擁有資產累積效果且保障倍數高的保單，萬一不幸身故也能確保家人生活有更好保障；在健康面則除了要注重保養、定期健檢外，提前配置特定傷病的保險，有助於移轉退休後特定大筆的醫療支出風險。

因應超高齡趨勢，市場上推出的「元大人壽美利傳美元利率變動型終身壽險」同時具備退休金準備、資產傳承與高齡疾病保障三大功能，尤其是針對高資產客戶，不但可運用此商品進行保障規劃與資產多元配置，保障自己原有的優質生活，及早規劃還可以預留稅源，傳承下一代。

此商品以美元計價，有3年、6年之繳費年期，提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，保險金給付方式可選擇一次或分期，讓保戶享有保障外，又可將資產妥適分配，完成傳承目標；該商品除具有美元計價可在美元相對低檔分批布局外，另有「增值回饋分享金」的機制，假使在升息階段有機會享有更高的回饋分享金；此外，也將老年好發疾病納入保障，只要確診符合條款嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症之定義，將依保險金額10%額外提供一筆特定傷病保險金（僅對一項特定傷病給付，以一次為限），讓保戶可運用此資金安心治療，減輕家庭經濟負擔。

此外，元大人壽美利傳美元利率變動型終身壽險更將額外提供投保此商品之保戶多項非屬基於保險契約權利義務給付內容之尊榮禮賓服務，如健康諮詢、VIP特約門診安排、台灣導醫導診及高端健檢安排等服務，延伸元大人壽對保戶的關懷與照顧。