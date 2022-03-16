台中市興中街大火後，民眾憂心逢甲商圈這處透天措堆積廢棄物恐釀災，環保局16日由清潔隊員展開清運。（盧金足攝）

台中市中區興中街大火釀重大死傷，成為都市「畸」觀的垃圾屋，民眾紛盼環保局開罰強制改善，位在逢甲商圈一棟透天厝，包括桌椅、浴缸等雜物，從門口沿戶外樓梯堆到陽台，鄰居擔心火災後果不堪設想；屋主在環保局輔導後簽承諾書，16日清潔隊協助清運，鄰居希望盡速解決公安風險。

這棟三層樓的透天房子，距離知名逢甲商圈走路只要五分鐘路程，住宅社區房舍密集，鄰居表示，房子這十多年來「變胖又變高」，屋主不知何故一直將雜物搬進家，而且他自己也不住這裡，雜物堆滿屋內空間，還滿出來外牆掛滿雜物，連露天樓梯走道也塞爆。

當地民眾細數以往所見的雜物，包括桌椅、木門，有大型木板，連浴缸都有，還有繩索與帆布固定，但遇颱風時，行經人車都怕物品掉落被砸傷。

「不只影響景觀，也怕有人亂丟煙蒂引起火災」，左鄰右舍說，由於是私宅，外人管不著，近來興中街大火造成多人死傷，社區擔心不已，幸好環保局來輔導，一大早就有清潔人員開著垃圾車載走好幾包雜物。

環保局表示，之前台灣大道一處黃金店面騎樓雜物囤積，依《廢棄物清理法》處最高6000元處分，加強查核若再囤積堆置廢棄物，將繼續告發並加重處分至改善為止。

經向西屯區逢甲商圈這家透天厝屋主溝通後，為避免遭開罰單付出更大代價，屋主同意簽下改善承諾書，表示願清理改善，環保局如有協助之處，也會加速清運還給居家安全環境。

昨晚屋主先清出多箱雜物，清潔隊今天一早就派車清運，環保局希望民眾私宅不要囤積太多有安全疑慮的雜物，給自己乾淨的生活空間，不要成為地方安全的不定時炸彈。