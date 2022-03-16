台東太平溪右岸「日光-馬蘭段」今天起正式通車。（莊哲權攝）

縣長饒慶鈴今日視察太平溪右岸一路通工程進度，並於現場宣布「日光-馬蘭段」正式開放車輛通行，並自今年1月起辦理1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行、設置速限30、禁鳴喇叭、禁止超車。

饒慶鈴今日上午與議長吳秀華、議員黃碧妹、郭宗益、楊秋珍、鄭崗山等議員、光明里長曾淑美及縣府建設處長許瑞貴前往勘查太平溪右岸一路通工程進度，並在中興路馬蘭橋頭路口按鈕啟動紅綠燈管制，宣布該路段正式開放通行。

饒慶鈴表示，太平溪右岸一路通全線從新豐里橋至太平橋，對於紓解市區及大豐地區聯外交通有很大的助益，縣府分段爭取經費及施工，去年完成首段仁義南路，今開放日光馬蘭段車輛通行，並依去年地方說明會內容，自今年1月起辦理一年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行、設置速限30、禁鳴喇叭、禁止超車、降低車行社區影響等。

饒慶鈴提及，藉今天開放通行的活動，歡迎各位鄉親朋友3月19日早上7點，一起在日光大橋下集合參加河堤步道健走活動，沿途欣賞太平溪右岸美好風情，也為鄉親帶來身心靈舒壓及健康，歡迎喜好健走的大家一起來運動，漫步太平溪右岸。

建設處說明，日光馬蘭段途經日光寺、均一國小、光明國小、光明社區(糖廠)、公園綠地、中油公司等，全段河堤步道改善全緩坡設計，以及新步道鋪AC人行更舒適，提供居民更完善的休閒遊憩空間，該段水防道路已公告兼為一般道路使用，適用道路交通管理條例管理，請各用路人依循道路標誌標線使用。