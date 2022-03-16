仗著有凶狠男友到處囂張，殊不知慘遇剋星！1名女子日前惡意插隊買早餐，被後方另1名婦人提醒，沒想到她卻惡人先告狀，怒罵婦人態度差、語氣兇，最後甚至找來男友助陣罵人，不過男友一到現場看到對方，表情秒從凶狠變為錯愕，原來婦人竟是男子的上司，對方最後忍住笑意逕自離開。

該名婦人在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，她日前排隊買早餐時遭到1名女子插隊，她好心提醒卻遭對方嗆「兇X小」，對方說只是沒看到排隊隊伍，甚至用胸部撞原PO罵說態度很差，原PO當下不想理會，準備拿了餐點離開，沒想到對方女子竟找來「男友」助陣。

女子惡意插隊買早餐還怒罵路人態度差，最後甚至找來男友助陣罵人，不過男友一到現場看到對方，表情秒從凶狠變為錯愕，原來該路人竟是男子的上司。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該婦人說，對方女子後來拉著男友朝她喊「就是她」，不過對方男友一看到她後，臉上表情瞬間從凶狠變為錯愕，原來男子是她公司的下屬，她最後忍住笑意，對方也不敢有動作，她才逕自離開，她事後分享此事笑說「上班時我不知道阿弟啊會用什麼表情面對我的派工，想起來就覺得好笑」。

其他網友紛紛留言「小女生，屁股三把火喔」、「哈哈期待後續」、「對方女生應該很傻眼，男友竟然悶不作聲」、「世界真的很笑」；原PO之後在留言處補充，男子當天中午吃便當時有跑來向她解釋並道歉，她安慰對方說不會放在心上，但有提醒對方「這個女友有點母湯」。