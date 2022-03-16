清明節仍值防疫期間，台中市府推動免費「線上追思」及「線上祭拜」， 民政局長吳世瑋說，國人目前有98％以上選擇火化進塔，甚至選擇樹葬或海葬等環保葬，不拘泥於是否有實地進行掃墓祭祖儀式，慎終追遠心意最重要。

民政局為方便身居海外或無法返鄉祭祖的民眾，建置「線上祭拜系統」，包括區內公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區，利用網際網路無遠弗屆的特性，讓民眾在遠方追思祖先，兼顧祭祖與防疫。

「線上追思」及「線上祭拜」兩部分，往生先人如有申請使用公立納骨堂塔者，都可申請帳號，登入「追思園地」與「線上祭拜」系統，而且完全免費。

吳世瑋指出，市府重視市民權益，可依家屬意願上傳往生先人照片及留下追思語句，該系統還以「實地拍攝」影片引導祭拜，包括祭拜土地公、地藏王菩薩，到抵達櫃位、把貢品擺上供桌等流程都如實呈現。

值得一提的是，台中市府能貼心「客製化」，由家屬設定亡者的宗教類別、葷素習慣等個人化選項，讓家屬在遠方如臨其境。

民政局表示，線上追思漸獲認同、使用，線上祭拜系統沒有申請人數或同時上線祭拜人數限制，不需要到現場人擠人，達到祭祖心意，也能避免防疫風險。

因應掃墓人潮，民政局繼續規畫掃墓專車，今年發車從3月19日起至4月5日，包括豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰等5區都有免費接駁專車，假日將視情況進行交通管制，防疫為避免群聚，建議民眾採提前或利用平日前往祭祀。